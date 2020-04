Fall i reklamemarknaden etter koronautbrotet

innenriks

I dei tre første månadene i år vart det omsett reklame for 2,18 milliardar kroner, mot 2,37 milliardar kroner dei same månadene i fjor.

– På grunn av avbestillingsreglar med meir ser vi at tala for første kvartal ikkje er prega av koronasituasjonen, i alle fall svært lite prega. Når tala for april månad skal inkluderast, så vil vi nok sjå det i langt større grad, seier dagleg leiar Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen i ei pressemelding.

Dagspressa har det kraftigaste reklamefallet med 27 prosent nedgang i første kvartal, følgt av kinoane med 24 prosent nedgang. Kinoane stengde 12. mars, men det har vore nokre filmvisingar på drive-in-kinoar òg etter dette.

