Fleire stortingspolitikarar vil ikkje laste ned Smittestopp-appen

Schytz, som er regjeringspartiet Venstres justispolitiske talsperson, er kritisk til smittesporingsappen. Ho meiner at appen burde hatt ein open kjeldekode.

– Eg forventar at ein kontinuerleg held fram med å forbetre personvernet og sikkerheita i appen. Ved behandling av dataa han samlar inn, må det vurderast om kjeldekoden kan opnast på eit seinare tidspunkt, og når og korleis vi kan ta i bruk europeiske standardar og andre internasjonale løysingar som straks er klare, seier ho.

Ho uttalte seg om dette først til Aftenposten.

Frp-politikarar åtvarar

Frps Christian Tybring-Gjedde er skeptisk til appen, og den helsepolitiske talspersonen til partiet Åshild Bruun-Gundersen åtvarar folk mot å ta han i bruk.

– Når styresmaktene i krisetider ber oss om å ofre delar av personvernet vårt, må vi vere ekstremt forsiktige med kva vi godtek. Vi risikerer at politikk som blir vedteke no, blir med oss etter krisa, seier ho til TV 2.

Bruken av appen er frivillig. Alle persondata blir sletta etter 30 dagar, og brukarane kan når som helst slette personopplysningane sine, dei kan òg slette sjølve appen, opplyser Folkehelseinstituttet.

Appen som vart lansert torsdag, skal hjelpe norske kommunar med smittesporing, og han kan varsle brukaren av appen om han eller ho har vore i nærleiken av personar smitta av koronaviruset.

I appen blir det samla inn såkalla nærleiksdata og posisjonsdata. Han er utvikla av forskingsinstituttet Simula og Folkehelseinstituttet.

Trass tilrådingar

Det Europeiske Personvernrådet (EDPB) meiner at smittesporingsappar som samlar inn posisjonsdata, opererer i strid med prinsippet om dataminimering, skriv NRK. Rådet tilrår òg at kjeldekoden bak slike appar bør offentleggjerast.

Også EU-kommisjonen tilrår at slike appar lagrar informasjonen lokalt. Det har regjeringa valt å sjå bort frå.

Under pressekonferansen torsdag sa helseminister Bent Høie (H) at hensikta med appen ikkje berre er smittesporing for den enkelte, men også å få betre kunnskap om smittespreiinga i samfunnet.

– Vi ønsker å kunne følgje med på effekten av tiltak. Det hadde vi ikkje fått viss vi ikkje hadde hatt nasjonal lagring og moglegheit til å bruke data på aggregert nivå, seier han til NTB.

Statsråden meiner open kjeldekode ville auke tryggingsrisikoen ved appen, slik at folk med dårlege hensikter lettare kan misbruke han. I staden har ei uavhengig gruppe «hackarar» valt av IKT Noreg fått lov å gå gjennom kjeldekoden.

Solberg: Også eit politisk val

Torsdag ettermiddag inviterte statsminister Erna Solberg (H) til ein ny nasjonal dugnad for å hindre vidare smitte av koronaviruset gjennom å laste ned smittesporingsappen. Ho understreka at det òg for stortingsrepresentantar er frivillig å laste han ned, men oppmoda alle til å laste han ned.

– Personleg meiner eg at viss vi skal få kvardagen og fridommen tilbake, må flest mogleg laste ned denne appen. At ein vil ha lengre tid med inngripande andre tiltak, blir jo sjølvsagt òg eit politisk val for dei som vel å ikkje bruke dette, sa Solberg.

Plikt til å dele informasjon

Høie oppmoda personar som ikkje lastar ned appen, til å ha ei lita notisbok der dei noterer ned alle dei er i kontakt med.

– Det var sagt med eit glimt i auget, men med ein alvorleg undertone, seier Høie, som påpeikar at det kan vere vanskeleg å hugse kven ein har vore i kontakt med.

– Du har plikt til å opplyse om nærkontaktar dersom du er smitta. Men det å bruke dette verktøyet, det har vi ikkje vurdert å vere ei plikt, påpeikar han.

Høie opplyser at dei ikkje har gjort juridiske vurderingar av om appen kunne gjerast obligatorisk etter smittevernlova.

