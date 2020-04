Folkehøgskulane får 65 millionar kroner ekstra

innenriks

– Folkehøgskulane gir eit viktig tilbod til tusenvis av unge menneske kvart år. Regjeringa vil derfor gi ei hjelpande hand når skulane no blir ramma uforskyldt, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

Folkehøgskulane i landet har, til liks med andre utdanningsstader, vore stengde sidan 12. mars for å hindre spreiing av koronaviruset. Før påske vedtok regjeringa at folkehøgskulane ikkje kan opne att dette skuleåret, som følgje av smittesituasjonen.

Folkehøgskulane vil halde oppe eit læringstilbod til elevane i perioden dei held stengt, og skulane kan òg ta noko betalt frå elevane. Redusert betaling gjer likevel at mange av dei har fått det vanskeleg økonomisk. Derfor får dei 83 folkehøgskulane i landet no 65 millionar kroner ekstra frå regjeringa.

– Med denne løysinga håpar vi å unngå at skulane må permittere tilsette. Permisjonar no kan få konsekvensar for oppstart av nye kull med folkehøgskuleelevar frå hausten av. Det ønskjer vi å unngå. Folkehøgskulane er eit viktig og godt tilbod som fremjar allmenndanning og folkeopplysning, så det er viktig for meg at dei klarer å ta imot nye kull framover, seier Melby.

