Gjenbruksstasjonane i Oslo tilbake til normal opningstid

Både Haraldrud, Grønmo, Smestad, Grefsen og Ryen, og dessutan Bygdøy hageavfallsmottak er opne som vanleg frå og med 20. april, opplyser Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune.

– Vi kan gå tilbake til vanlege opningstider på gjenbruksstasjonane fordi folk generelt er flinke til å ta omsyn og gjer det dei blir bedne om. Det synest eg er veldig bra. Med lengre opningstider håper vi på mindre kø og trafikkutfordringar rundt stasjonane. Det er viktig at folk framleis held avstand og hugsar at vi framleis er langt unna ein normalsituasjon, seier Arild Hermstad, byråd for miljø og samferdsel.

Det kan likevel framleis oppstå køar sidan regelen om kor mange bilar som kan vere inne på stasjonane samtidig, blir vidareført. Ombrukmottaka kjem framleis til å vere stengt inntil vidare.

