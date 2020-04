Høie: Avstand er mykje enklare tiltak enn munnbind

innenriks

Ein gjennomgang Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har laga av bruken av munnbind, har på nytt aktualisert debatten om vanlege folk bør bruke munnbind ute på gata. Rapporten vart først omtala av Aftenposten.

– EUs smittebyrå seier at dette gjeld trengslesituasjonar. Vi må sjå på kor flinke vi er i Noreg til å halde avstand. Det er eit mykje enklare tiltak, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

I ei tidlegare sak skreiv NTB at EUs smittevernbyrå tilrår offentleg bruk av munnbind i Noreg. Det er feil.

I EU-rapporten blir det understreka at bruken av munnbind ute i samfunnet kan vurderast, men at det ikkje bør erstatte tiltak som fysisk distansering, handhygiene og å unngå å ta seg til ansiktet. ECDC skriv òg at munnbind kan ha ein verknad på travle og tronge stader, som butikkar, kjøpesenter og offentleg transport, noko som også er i tråd med det norske helsestyresmakter har sagt tidlegare.

– Må vurdere tilgangen

Norske styresmakter har likevel ikkje tilrådd folk å bruke munnbind offentleg og mellom anna grunngitt det med at ein uansett skal halde avstand når ein er ute. Og at sjuke skal halde seg heime.

Helseministeren overlèt vurderinga til Folkehelseinstituttet (FHI).

– FHI må òg vurdere om tilgangen til munnbind er god nok. At folk ikkje bruker munnbind i ein situasjon der det å halde avstand er godt nok, og at helsetenesta dermed går glipp av munnbind dei treng. Dei må vurdere kor verknadsfullt eit slik tiltak er i norsk samanheng, seier Høie.

Hanne Merete Eriksen-Volle, seksjonsleiar i FHI, seier til NRK at dei les dokumentet frå ECDC som ei oppmoding til å vurdere munnbindbruk.

– No som ECDC har kome med desse tilrådingane, er vi nøydde til å gå nærare inn på, sjå og vurdere dei. Det er eit arbeid som vi har starta på, og som vi reknar med å gjere ferdig i næraste framtid, seier Eriksen-Volle.

Kan verne

Fagdirektør Frode Forland i FHI har tidlegare understreka det ECDC skriv i rapporten sin – nemleg at munnbind kan verne dersom ein er tett på ein annan sjuk person.

– Men du skal ikkje vere ute og gå på gata viss du er sjuk. Viss du må det, av ein eller annan presserande grunn, og du er forkjølt, går og hostar og nys og skal i butikken, så vil det vere hjelp i å ha på munnbind. Det er det ein logikk i. Men då skal du ikkje vere der, sa Forland til NTB tidlegare i månaden.

– Men kva om folk er smitta utan å ha symptom, hjelper det ikkje om dei bruker munnbind då?

– Det at du ikkje har symptom, tyder jo at du pustar på vanleg måte. Då skal du vere ekstremt nær opp i fjeset på nokon, skal du klare å puste på nokon ein infeksjon. Det er eigentleg det tometersgrepet hindrar – at eg, når eg står og snakkar med deg, ikkje skal klare å spytte bort til deg.

Ukjend verknad

ECDC konkluderer i rapporten med at munnbind kan bidra til å minimere spreiinga frå folk som enno ikkje har eller ikkje har utvikla symptom.

– Det er ikkje kjent kor mykje bruk av munnbind ute i samfunnet kan bidra til å avgrense smitte i tillegg til andre tiltak, skriv ECDC.

Helsedirektoratet i Noreg har tidlegare vore tydeleg på at munnbind kan ha ein verknad på tronge stader.

– Det kan vere smittevernfagleg belegg for å bruke munnbind viss du står i ein tettpakka T-bane eller tog i morgonrushet og vil vere sikker på ikkje å bli smitta. Det er det ein gjer i mange land. Men akkurat no er det lite trengsel på kollektivtransport i Noreg, og folk er flinke til å halde god avstand, sa assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB 6. april.

(©NPK)