Harryhandlarar risikerer å miste lønn og sjukepengar

Arbeids- og velferdsdirektoratet leverte torsdag utkast til ny forskrift til Sosial- og arbeidsdepartementet, skriv NRK.

– Ho skal tydeleggjere konsekvensane av å pådra seg karantene med vitende og vilje, til dømes ved å reise til Sverige for å handle, seier fungerande Nav-direktør i Innlandet, Hans Petter Emilsen.

Fleire har reagert etter at NRK onsdag skreiv at over 2.000 personar er sette i karantene etter å ha påskehandla i Sverige. Å krysse grensa utløyser 14 dagars karantene, noko dei handlande truleg var klar over.

No kan grensehandlarar risikere å miste lønn, sjukepengar eller dagpengar i karantenetida.

– Den nye forskrifta vil vere på plass om kort tid, truleg innan nokre få dagar, seier Emilsen.

