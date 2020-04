Helseministeren: – Digital kompetanse gir oss eit fortrinn

innenriks

Noreg er eit samfunn med høg tillit og høg digital kompetanse. Det er eit fortrinn som gjer det mogleg for eit lite land å gjere mykje. Det sa helseminister Bernt Høie (H) på den daglege pressekonferansen om koronasituasjonen torsdag.

Der vart mykje tid vigd til den nye smittesporingsappen Smittestopp. Appen har som formål å gi styresmaktene informasjon om utviklinga av smitteutbrotet, samtidig som brukaren sjølv blir varsla dersom ein kan ha vorte eksponert for koronaviruset.

– Smittestopp er meir enn eit verktøy som gjer det enklare å stoppe smitte, og det er eit verktøy som eignar seg godt for oss og landet vårt, sa statsråden.

Han la til at han trur mange er opne for å bruke digitale verktøy for å spore og stoppe smitte. 64 prosent er positive til appen, viser ei ny meiningsmåling. 56 prosent svarer at dei sannsynlegvis vil laste ho ned og ta ho i bruk, medan 16 prosent er negative.

Høie trekte fram at alle dataa i appen blir sletta etter 30 dagar, og at sjølve appen blir sletta i desember.

