Personen har mellom anna opphalde seg i ein bil saman med ein annan person, opplyser påtaleleiar Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt.

Vedkomande har ikkje erkjent forholdet og har ikkje vedteke førelegget.

Politiet håpar å unngå fleire brot på isolasjonsføresegnene.

– Det som for den einskilde kan verke ufarleg, vil ved smitteoverføring gi negative konsekvensar for samfunnet som er svært uheldige, og ein skaper potensiell fare for sårbare personar, seier han.

