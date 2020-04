Kunnskapsministeren ser ikkje bort frå lokale skulevariasjonar

innenriks

1. til 4. trinn skal frå måndag 27. april igjen møte opp på skulen etter over ein månad med digital undervisning heime. Seinast måndag 20. april kjem smittevernrettleiaren som bestemmer korleis skulane skal drive.

– Dei smittevernreglane som vi innfører, dei vil gjelde alle. Eg er ganske sikker på at etter vi har fått inn dei første elevane, og ein har vorte litt trygg på dei reglane som gjeld, så vil det også gå fint å sørgje for at fleire barn kjem inn, seier Melby til NTB.

Ho vil ikkje gi nokon dato, men seier at alle skulane no må byrje førebuingane for at alle elevane skal tilbake.

– Dei førebuingane må gjerne starte no, slik at vi ikkje treng lang ventetid frå vi bestemmer at barna skal tilbake på skulen, til dei kan starte, seier ho.

Ser ikkje bort frå lokale variasjonar

Senterpartiet har teke til orde for at små kommunar med lite koronasmitte bør få kunne opne skulane raskare. I delar av landet har koronasmitten nærast stoppa opp. I Rogaland og Møre og Romsdal er det berre påvist to nye smittetilfelle den siste veka, medan Oslo har 287 nye.

Hovudmålet til regjeringa med å opne barnehagane og 1. til 4. trinn over heile landet samtidig har vore å få alle med, forklarer Melby. Inntrykket hennar er at fleire kanskje har vore meir skeptiske til skule- og barnehageopning, enn motsett.

Samtidig ser ikkje kunnskapsministeren bort frå at det kan innførast ulike lokale ordningar på sikt.

– Eg vil ikkje sjå bort frå at ein på lengre sikt kan gi rom for større lokale variasjonar, både i kva trinn som skal vere på skulen, og måten det blir gjort på. Dette er ting vi må diskutere når vi ser korleis den første nasjonale opninga fungerer, seier Melby.

FHI: Tvilsam effekt av stengde skular

Folkehelseinstituttet meiner at effekten av skulestenging for smittespreiinga i samfunnet er usikker, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til NTB.

Ho fortel at all tilgjengeleg kunnskap tilseier at barn ikkje er i risikogruppa for alvorleg sjukdom, og at det heller ikkje verkar som om dei speler ei viktig rolle i smittespreiinga.

– I ein kommune med liten smitte er det i alle fall ingen grunn til å stengje skular, vil ein tenkje, viss ein skal tenkje logikk ut ifrå effekt av tiltak, seier Vold.

Avdelingsdirektøren seier vidare at ein ikkje kan sjå bort ifrå at det kan komme noko smitte på skular eller i barnehagar sidan det er smitte i samfunnet. Vurderinga er likevel at effekten av skulestenging er usikker, og at det er trygt å opne skulane.

– Med dei gode rettleiarane som no blir utarbeidde, og at ein får på plass gode smittevernrutinar, så meiner vi det er forsvarleg, seier ho.

(©NPK)