Sanner vil fylle koronagapet med midlar frå oljefondet

innenriks

Ifølgje E24 viser anslaga så langt at regjeringa og finansminister Jan Tore Sanner (H) har eit gap på 201 milliardar kroner som skal fyllast på statsbudsjettet for i år etter at utgiftene har auka og inntektene har skrumpa på kontoane til staten.

Det er stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) som har spurt Sanner kvar dei midlane skal hentast frå, om staten har tenkt å låne dei nokon stad eller om dei skal bruke opp eigne oppsparte midlar.

Ifølgje E24 svarer Sanner at det trass moglegheit for historisk billege lån vil bli snakk om å bruke midlar frå oljefondet. I svaret viser Sanner til lova som styrer Statens pensjonsfond (offisielt namn på summen av oljefondet og folketrygdfondet), der hovudregelen er at staten ikkje skal lånefinansiere utgiftene på statsbudsjettet så lenge det er pengar i oljefondet.

