Solberg glad for heiagjeng for kvinnelege regjeringssjefar

innenriks

Solberg påpeika at det òg er mange mannlege statsministrar som har gjort ein god jobb med koronakrisa, då ho fekk spørsmål frå NTB på pressekonferansen til regjeringa torsdag.

Det er ikkje nødvendigvis nokon samanheng mellom kjønn og måten landet har takla krisa på, understreka ho.

– Det er fint at det er ein heiagruppe i sosiale medium for kvinnelege leiarar, for vi er for få på nasjonalt plan, sa Solberg.

Styringskultur

Sjølv om det ikkje nødvendigvis er ein samanheng mellom kjønn og krisehandtering, antydar ho eit lite poeng:

– Det kan vere at det blir valt kvinnelege leiarar i land med aksept for litt mindre macho … eller ein litt annan styringskultur. Det kan vere ei forklaring, sa ho.

Tysklands Angela Merkel, Danmarks Mette Frederiksen, Finlands Sanna Marin, Islands Katrin Jakobsdottir, New Zealands Jacinda Ardern og Taiwans Tsai Ing-wen blir trekt fram i ein artikkel frå magasinet Forbes – som også omtaler Erna Solbergs handtering av koronautbrotet.

Snakk til barna

Artikkelen viser til at Solberg har halde eigne pressekonferansar for barn der vaksenreporterar ikkje har tilgjenge. Ho bruker TV til å snakke direkte til barna, og tek seg tid til å forklare kvifor det er ok om ein er redd.

«Originaliteten og det openberre i ideen tar pusten frå ein.» heiter det i artikkelen.

