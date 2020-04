innenriks

– Vi trur at motstanden mot appen hadde vorte så stor, at eg trur det er betre at vi gjer dette frivillig, sa ho under pressekonferansen torsdag ettermiddag.

– Og så er vi eit land der vi tenkjer at det er betre at folk er med på ting, la ho til.

Statsministeren brukte òg høvet til å understreke at personar som er smitta, har plikt til å opplyse om alle ein har møtt i perioden ein var smittsam.

