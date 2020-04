Tre av ti nordmenn i dårlegare fysisk form

innenriks

Norsk koronamonitor frå Opinion har i fleire veker spurt til saman 14.500 nordmenn om dei har trena den siste veka, og korleis den fysiske forma deira har vorte etter koronautbrotet.

– Talet på nordmenn som seier å vere i dårlegare form, auka både før og etter påska og er no på det høgaste nivået sitt sidan Noreg stengde. Mange innser nok at veltrena kroppar frå lange skiturar ikkje blir noko av i år, seier seniorrådgivar Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Fire av fem nordmenn seier å ha trena innandørs eller utandørs den siste veka, slik som joggetur, gåtur, kroppstrening eller liknande. Cirka ein av fem seier at dei ikkje har gjort noko av dette.

– Kvinner er litt flinkare til å trene enn menn, men det er urovekkjande å sjå at yngre menneske i større grad seier at dei ikkje trenar og er dei som i stadig større grad seier å vere i dårlegare fysisk form, seier Askheim.

I folket som heilskap seier nesten tre av ti nordmenn at dei no har fått dårlegare fysisk form etter koronautbrotet. Ein av ti seier å ha betre form, medan seks av ti seier at den fysiske forma er uendra.

Av dei som er under 30 år, svarar no nesten halvparten at forma har vorte dårlegare, samanlikna med tida før koronautbrotet.

– Vi byrjar å nærme oss ei dobling av unge menneske som seier at dei er i dårlegare fysisk form, samanlikna med kva dei sa førre månad. Held trenden fram framover, så er dette alarmerande, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

