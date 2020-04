innenriks

– Han gjeld for åtte og ikkje for fire år. Det er den største svakheita, slik eg ser det. Det er ikkje noka god grunngiving for kvifor ein utset alt, seier Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

Ho er leiar av utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Det er ei viss styrking av Hæren. Men for Sjøforsvaret gjer ein det same som ein gjorde med Hæren for fire år sidan, nemleg utset, seier Huitfeldt.

