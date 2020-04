innenriks

Det stadfestar fleire legar overfor VG.

Lege og immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo peikar på at det skumlaste med covid-19 er at ein kan bli alvorleg sjuk utan å leggje særleg merke til det sjølv, og ho seier at dette gjer sjukdommen uføreseieleg.

I ein artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening blir det peika på at også pasientar i 40-åra har vorte svært sjuke raskt, etter å ha vore tidlegare friske eller med beskjedne tilleggssjukdommar.

