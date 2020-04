Frå neste veke kan du bestille time for teoriprøve hos Vegvesenet

innenriks

– Dette er eit tilbod til dei som ikkje kan bruke dei digitale tenestene våre og som må møte på ein trafikkstasjon. Om lag halvparten av trafikkstasjonane våre opnar for timebestilling frå måndag, men det blir eit avgrensa tilbod for å redusere risikoen for smitte. Vi legg ut timar fortløpande etter kvart som fleire trafikkstasjonar får gjennomført nødvendige smitteverntiltak, som montering av pleksiglas, seier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.

Du kan bestille time for teoriprøve og skranketenester. Det vil seie alt du kan ordne i skranken på trafikkstasjonen, til dømes fornying og innbyte av førarkort og registrering av køyretøy.

Det er ikkje mogleg å bestille time til tilrettelagd teoriprøve og oppkøyring. Alle oppkøyringar er avlyste ut mai. Har du allereie time til køyretøykontroll, treng du ikkje bestille time i skranken.

Det er berre dei som har bestilt time, som slepp inn på trafikkstasjonen. Time kan bestillast på vegvesen.no.

(©NPK)