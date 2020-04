KS ber styresmaktene vurdere om tiltak kan vridast mot risikogruppene i staden for å gjelde alle

innenriks

KS er blant instansane som har komme med innspel til ekspertutvalet som gjer samfunnsøkonomiske analysar av smitteverntiltaka til styresmaktenes

På spørsmål om nokon av dagens tiltak bør justerast for å gi betre og meir målretta effekt, ber organisasjonen styresmaktene vurdere om enkelte av dei allmenne smitteverntiltaka i dag kan vridast til særskilde tiltak for risikoutsette grupper.

Ifølgje anslag frå Folkehelseinstituttet er det i dag minst 1,5 millionar nordmenn som blir rekna innanfor risikogruppene. Dette er eldre over 65 år, personar med underliggande sjukdommar som mellom anna hjarte- og karsjukdommar, diabetes, kols og astma, og dessutan personar med høgt blodtrykk, fedme og røykarar.

– Må ta belastninga med isolering

KS' innspel baserer seg på svar frå fleire kommunar. Bærum kommune er blant kommunane som har spelt inn om det kan vurderast å lempe på dei omfattande karantenereglane for grupper som ikkje er i direkte kontakt med sårbare grupper:

– Heller gi tydelegare signal om at dei som er i risikogruppene, må ta belastninga med isolering/halde seg heime, og at dei som har symptom, ikkje går på jobb, heiter det i høyringsutsegna.

Kommunen skriv at dei ønsker seg sterkare fokus på risikogruppene, og kva dei må gjere.

Ramme eit mindretal

Hå kommune i Rogaland peikar på at tiltak som rettar seg spesielt mot risikogruppene, vil ramme eit mindretal av befolkninga. Det same gjer KS' regionapparat, som skriv at slike tiltak vil ramme eit mindre tal av befolkninga og derfor bør vurderast.

– Eg vil understreke at KS ikkje har nokon ekspertkompetanse på smittevern, så vi respekterer vurderingane til nasjonale styresmakter av kva tiltak som har best effekt, seier Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS, til NTB om høyringsfråsegna frå kommunesektoren.

– Men når spørsmålet er stilt om justeringar som vil gi betre effekt, så peikar vi på at akkurat dette kan bety ei moglegheit til å få ned kostnadene utan at det går nemneverdig utover smittevernomsyna. Det er eit forsøk på å spele inn noko som kunne ha positiv samfunnsøkonomisk effekt, seier Eide.

FHI: Ikkje ønskeleg med fullstendig isolering

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet skriv i ein e-post til NTB at FHI heile tida har vore opptekne av å verne risikogruppene, og har råd til dei som er i risikogruppa om mellom anna kontaktreduserende tiltak, men understrekar:

– Det er av erfaring vanskeleg, og av andre årsaker enn dei reint smittevernmessige heller ikkje ønskeleg, at personane i risikogruppene blir fullstendig isolerte.

Vold peikar samtidig på at fokus no er meir på individretta tiltak.

– Først og fremst ved auka testing, forsterka overvaking, isolering av dei smitteførande, og karantenering av nærkontaktar, skriv ho.

Leiaren av ekspertutvalet Steinar Holden skriv i ein e-post at utvalet ikkje har vurdert kva ein vriding frå allmenne tiltak til tiltak for risikogruppene vil innebere.

– Dermed har eg heller ikkje noko synspunkt på om dette er noko som styresmaktene burde vurdere, bortsett frå eit meir allment synspunkt om at styresmaktene jamleg bør vurdere om smitteverntiltaka kan gjerast på ein betre måte, skriv Holden.

Då utvalet la fram ein rapport rett før påske, konkluderte dei med at koronaviruset vil gi eit fall i bruttonasjonalprodukt (BNP) på mellom 46 og 124 milliardar kroner i året dei neste ti åra, avhengig av kor strenge tiltak ein går inn for dei neste månadene.

