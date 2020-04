Kontantstønad kan bli forseinka – ventar på Esa-godkjenning

innenriks

Portalen der koronaramma bedrifter kan søkje om pengar til å dekkje faste utgifter, skulle vore klar fredag. Same dag melder NRK at regjeringa ikkje kan seie når han kan lanserast. Årsaka er at ordninga må godkjennast av Esa, overvakingsorganet som skal sikre at det ikkje blir gitt statsstønad i strid med EØS-avtalen.

– Vi har god dialog med Esa for å finne avgrensingar som tek vare på omsyn som er viktige for oss og er i tråd med regelverket om statsstønad. Vi trur og håpar godkjenninga vil kome på plass i dag, seier kommunikasjonssjef i Finansdepartementet Therese Walen til kringkastaren.

Esa opplyser til NTB fredag formiddag at dei ventar på det offisielle varselet frå Noreg, og at dei vil sjå på saka så fort dei har fått den såkalla notifikasjonen.

Så snart forskrifta er på plass, vil departementet kome med meir informasjon om når portalen blir opna, opplyser Walen. Målet er at det skal skje kort tid etter at ordninga er godkjend.

Ordninga opnar for å dekkje opptil 80 prosent av dei faste utgiftene til bedrifter som mistar minst 30 prosent av omsetnaden. Bedrifter som blir stengde med tvang av styresmaktene, kan få dekt 90 prosent av utgiftene.

