Korforbundet: 17. mai-nyheiter kan skape optimisme

– At vi kan øve i mindre grupper og bidra på 17. mai-feiringan, det kan vere med på å skape optimisme, seier han til NTB.

Mæhle understrekar at smitteverntiltaka i samband med koronavirusutbrotet har ført til ein vanskeleg vår for kora i Noreg. Dei har måtta avlyse konsertar og har ikkje kunna møtast for å øve.

Fleire kor har fått store økonomiske utfordringar, og krisepakken til regjeringa til kulturlivet har ikkje treft kora så godt som korforbundet hadde ønske om.

– Kompensasjonsordning dekker berre billettinntekter og kontingentar. Dugnadsinnsats, loddsal, sal av mat og drikke på arrangement, som er ei stor inntektskjelde for mange kor, blir ikkje dekte, seier han.

Mæhle legg til at kora i revidert nasjonalbudsjett, som blir lagt fram i mai, treng ei krisepakke som treffer det frivillige kulturlivet betre.

