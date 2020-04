Musikkorpsa fornøgde med at dei får spele og marsjere på 17. mai

innenriks

– Vi har vore veldig spente på om korpsa og drillarane i det heile skulle få spele ei rolle på 17. mai. Det er sånn at folk reknar dette som dagen vår. Men det er ei spesiell tid, og vi er glade for at vi får delta, seier generalsekretær Karl Ole Midtbø til NTB.

Korpsa får spele og marsjere på nasjonaldagen, men med to meters avstand i alle retningar. Musikantane har respekt for alle smitteverntiltaka som skal gjerast, seier Midtbø.

Han åtvarar samtidig mot at korpsa nok ikkje vil vere heilt topptrent på marsjering i år, sidan all trening og øving framleis vil skje under spesielle forhold, med maks fem om gongen.

– Plutseleg å skulle marsjere utan å ha trent på førehand kan gjere det vanskeleg å halde avstanden til musikanten føre. Det er heller ikkje så mange gater der ein kan få ei veldig god oppstilling for marsjering, seier generalsekretæren.

Han oppmodar til kreativitet og peikar på at det nokre stader kan vere betre å stå i ro og spele, og slik ha god kontroll på avstanden.

– Vi kan likevel gle mange folk med musikk. Etter forholda trur eg det skal gå greitt, seier han.

