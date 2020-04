NSM åtvarar mot spreiing av falske nyheiter

innenriks

I den nye risikorapporten sin for 2020 peikar NSM på at å spreie desinformasjon kan bidra til å destabilisere Noreg i den sårbare situasjonen landet no er i.

– Ikkje tru på alt som blir delt i sosiale medium om covid-19-pandemien, og tenk deg om før du spreier informasjon som ikkje er stadfesta, vidare, seier justisminister Monica Mæland (H) til NRK.

Mæland meiner at koronapandemien kan bli utnytta av såkalla påverknadsoperasjonar som har som mål å undergrave tilliten til styresmaktene, skape sterke motsetningar i folket og prøve å påverke nasjonale eller internasjonale avgjerder.

