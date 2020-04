No mistar du sjukepengar ved harryhandel – regjeringa endrar reglane

innenriks

– Det er urimeleg at personar som medvite bryt reiseråda frå styresmaktene skal få sjukepengar medan dei er i karantene. Vi endrar derfor reglane slik at ein i denne situasjonen kan nektast sjukepengar, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding.

Endringa vart vedteken i statsråd i statsråd fredag.

Fleire har reagert etter at NRK onsdag skreiv at over 2.000 personar er sette i karantene etter å ha påskehandla i Sverige. Å krysse grensa utløyser 14 dagars karantene, noko dei handlande truleg var klare over.

– Alle må bidra i dugnaden. Dette er eit tydeleg signal til dei som spekulerer i dette: Dei kan ikkje vente å sitje heime med full lønn på statens rekning når dei med vitende og vilje har brote reiseråd, seier statsråden.