Orkla-salet gjekk kraftig opp etter hamstring

Førebelse salstal viser at Orkla i alt omsette for 11,5 milliardar kroner i første kvartal i år, mot 10,18 milliardar kroner dei same månadene i fjor.

Det er særleg innanfor forretningsområda «Care» og «Foods», der Orkla har merkevarer som Toro, Grandiosa, Idun, Nora, Zalo, Omo og Lano, at etterspurnaden har auka.

– Den sterke veksten i forretningsområda Care og Foods kom som følgje av at forbrukarane i ein periode hamstra produkt, eit skifte i forbrukarmønster til å ete fleire måltid heime, og dessutan auka etterspurnad etter reingjeringsprodukt og produkt for personleg pleie, skriv konsernet i ei børs- og pressemelding.

– Hamstringseffekten spakna mot slutten av mars og inn i april månad, men veksttakta samanlikna med i fjor var framleis høgare enn i januar/februar, skriv dei vidare.

