Oslo vil innføre takeaway-øl

– Kafear, barar, pubar, restaurantar er ein veldig viktig del av byen vår. At så mange må halde stengt, går ut over arbeidsplassane til mange. Det går ut over livskvaliteten til folk i heile byen, sa byrådsleiar Raymond Johansen på pressekonferansen på fredag om koronasituasjonen i hovudstaden.

Som eitt av fleire strenge tiltak mot spreiing av koronaviruset vart all skjenking i Oslo stengd 22. mars. No ønskjer byrådet å gradvis opne opp, mellom anna for serveringsbransjen.

– For å hjelpe ein bransje som slit, søkjer vi i dag om at stader som har skjenkjeløyve og tilbyr takeaway-mat, også skal få tilby kunden sin takeaway-øl til maten, sa Johansen.

– Vi håpar på positivt svar frå staten. Det vil gi restaurantane moglegheita til å selje øl, sider og anna før det går ut på dato.

Byrådsleiaren seier dei forstår at bransjen ønskjer å ta opp att noko drift sjølv om dei statlege retningslinjene framleis gjer at dei aller fleste må halde stengt.

– Vi har god dialog med serveringsbransjen og set i dag ned ei hurtigarbeidande arbeidsgruppe med mål om trygg og gradvis opning av skjenking.

