Privatistar i Viken får ta eksamen frå neste veke

innenriks

– Privatisteksamen blir gjennomført i tråd med nasjonale smittevernråd, seier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Solveig Olsen i Viken, til Budstikka.

Førebels er det ikkje klart når privatisteksamenar kan gjennomførast i resten av landet.

– Eg tykkjer det er flott at fylka no jobbar for å finne ut korleis dei kan halde eksamen for privatistane. Ei nasjonal koordineringsgruppe ser no på i kva grad privatisteksamen kan gjennomførast i heile landet, og korleis han eventuelt kan gjennomførast, seier statssekretær Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet.

Det er framleis nokre avklaringar som står att, opplyser departementet.

