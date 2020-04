Regjeringa har sagt nei til 18 framlegg til betre beredskap på fem år

innenriks

Dei siste fem stortingsåra har statsminister Erna Solberg, Høgre og Frp og dei ulike regjeringspartnarane hatt 18 ulike framlegg for å betre tryggleiken i Noreg, men alle har vorte røysta ned av den konservative regjeringa. Medan Ap stod for to av framlegga og Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) eitt, kom Sp med femten av dei.

Det viser ei oversikt frå Vårt Land, som har gått gjennom såkalla representantframlegg. Avisa har halde framlegg om ambulansetenesta, norsk eigarskap, kraftkablar, politireform og sjukehusreformer utanom, men teke med alt som går på betring av samfunnsberedskap.

– Vi kjem no til å fremje mange av desse på nytt, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Tilpassa solskinsdagar

Koronakrisa har aktualisert behovet for beredskap, ikkje berre for sjukehuskapasitet og verneutstyr, men også for sjølvforsyning av matvarer, behov for heimevernskapasitet og legemiddellager.

– Altfor mykje i Noreg har vore tilpassa solskinsdagar. Men plutseleg kan alt bli annleis – frå matvarer til mobilnett, seier Vedum.

Fredag fremjar Sp eit konkret framlegg der dei foreslår at Stortinget ber regjeringa sikre auka sjølvforsyning av smittevernutstyr for helsetenesta gjennom nasjonal produksjon og beredskapslagring.

Eitt av temaa som også har vore teke opp av Sp, er behovet for legemiddelberedskap. Opposisjonspartia har poengtert at det hastar å få innført tiltak på grunn av aukande legemiddelmangel verda over – òg i Noreg – fordi forsyninga globalt treng verkestoff frå Kina og India.

Går sakte

Ifølgje Bergens Tidende kom Arbeidarpartiet, Sp og Sosialistisk Venstreparti for over eitt år sidan med eit framlegg som inneheldt ti tiltak som skulle gjere Noreg mindre sårbart om det skulle oppstå legemiddelmangel. Eitt av tiltaka var auka beredskapslagring av legemiddel.

Framlegget vart debattert i Stortinget i byrjinga av juni i fjor og røysta ned av regjeringspartia. Blant motargumenta frå helseminister Bent Høie (H) var at legemiddelmangel er eit internasjonalt og kompleks problem og at det kan vere øydeleggjande å innføre tiltak utan å greie ut dei først. Han venta då på ein rapport om beredskapen frå Helsedirektoratet. Då han kom seinare, inneheldt han fleire tilrådingar som fall saman med tiltaka i framlegget frå opposisjonen.

– Eg opplever at ein gradvis har teke dette meir på alvor, men det har gått altfor seint, seier Tellef Inge Mørland (Ap), som stod som framleggsfremjar og allereie i januar 2018 hadde spurt Høie korleis tilgang til legemiddel skulle sikrast.

Kjersti Toppe (Sp) seier ho no ser at fleire av tiltaka dei foreslo har vorte ein realitet som følgje av koronakrisa.

(©NPK)