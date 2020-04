Statsadvokatar: – Skrinlegg rusreforma

innenriks

Også andre tunge aktørar er svært skeptiske til rusreforma, viser ein førebels gjennomgang av svara i høyringa om rusreforma som NTB har gjort.

Høyringa skulle opphavleg ha vore avslutta i april, men vart utsett til 15. mai på grunn av koronakrisa.

Positive

Eitt av hovudgrepa i reforma er å avkriminalisere bruk og innehav til eige bruk av alle typar narkotika. Hensikta er å gjere livet lettare for rusbrukarar ved å gi hjelp i staden for straff.

Rusreforma er Venstres store flaggsak i regjeringa. Avtroppande partileiar Trine Skei Grande har uttalt at den åleine er grunn god nok til å sitje i regjering.

Fleire instansar er positive til reforma, blant dei Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Rådet for psykisk helse og Norsk Psykologforening. Advokatforeningen peikar på at det er stor politisk og moralsk semje om at personar med rusproblem ikkje skal straffast for mindre narkotikalovbrot knytt til eige bruk.

– Det er dermed lite aktuelt å halde oppe kriminalisering av all narkotikabruk, skriv dei i høyringssvaret sitt.

Andre er langt meir negative til ein generell avkriminalisering og fryktar at det vil føre til meir bruk av narkotika, især blant ungdom.

– Feil signal

– For folk flest vil det vere svært krevjande å skilje mellom avkriminalisering og legalisering, heiter det frå Legeforeininga.

Det nasjonale statsadvokatembetet går lengst og kallar reforma for «et eksperiment med risiko for uoversiktlige samfunnsmessige skadevirkninger».

– Vi tilrår å skrinlegge heile reforma, heiter det derifrå.

Oslo statsadvokatembete trur ungdom vil oppfatte reforma som eit frislepp og meiner det er liten tvil om at reforma vil senke terskelen for å eksperimentere med rus.

– Feil signal, skriv dei.

Også Sekretariatet for konfliktråda (Sfk) er tvilande til realismen i forslaget.

– Det kan vere vanskeleg for ungdom å forstå at stoffa framleis er ulovlege sjølv om bruk og innehav ikkje lenger er straffbart, meiner dei.

Kritiserer modell: – Naiv

Folkehelseinstituttet (FHI) peikar på at konklusjonen frå rusreformutvalet om at reforma ikkje vil føre til ein nemneverdig auke i bruken av narkotika, ikkje er godt vitskapleg grunngitt, og at ein auke ikkje kan sjåast bort frå.

Fleire høyringsinstansar meiner òg forslaget om å erstatte straffeforfølging med ein – delvis frivillig – rådgivingsinstans er for svakt.

– Det verkar tidvis som ei naiv tilnærming, skriv Politiets Fellesforbund.

– Eit frivillig oppmøte til eit rådgivande kommunal eining vil ikkje vere tilstrekkeleg, særleg overfor barn og unge, slår Sjukepleiarforbundet fast.

Også Blå Kors meiner forslaget har store svakheiter.

– Vi er bekymra for at ein modell der all oppfølging er frivillig, utan andre reaksjonar, kombinert med lågare oppdagingsrisiko, vil slå ut på bruk – særleg i yngre aldersgrupper, heiter det derfrå.

– Kommunane må få meir

Ein klar gjennomgangstone er òg kritikken av at det ikkje er sett av middel til kommunane til å handtere nye utfordringar på rusfeltet.

– Realiteten i forslaget er at det ikkje blir lagt opp til meir «hjelp» frå helsevesenet enn det som allereie eksisterer i dag. Det blir foreslått ingen ytterlegare rettar for brukarar eller plikter for hjelpeapparatet, og det er ikkje foreslått tilførsel av nye ressursar, heiter det i eitt av høyringssvara.

