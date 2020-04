Sverige kan liggje langt føre Noreg i flokkimmunitet

innenriks

I Sverige ser statsepidemiolog Anders Tegnell allereie dei første teikna på flokkimmunitet, først og fremst i Stockholms-området. Ein av grunnane er at smittekurvene har flata ut etter påske.

– Dei matematiske modellane våre indikerer at det kan bli flokkimmunitet i Stockholm i mai, sa Tegnell på Debatten på NRK torsdag kveld.

Flokkimmunitet oppstår når mange nok har vorte smitta og har vorte friske att. Dermed blir dei antekne å vere immune mot viruset, noko som vil bidra til å avgrense smittespreiinga.

Sverige har langt høgare dødstal enn Noreg, og fredag var 2.156 svenskar innlagde på sjukehus, ifølgje Aftonbladet, mot 165 i Noreg. Det er over 13 gonger så mange, noko som tyder på at koronasmitten er langt meir utbreidd i Sverige. Dermed kan ein eventuell flokkimmunitet byggjast raskare.

Ikkje udelt gode

Ei rekkje svenske forskarar rasar likevel mot den svenske strategien, der Tegnell er hovudarkitekten, og meiner det kan gå mot ein tragedie i Stockholm.

Noreg har som kjent valt ein annan veg og satsa på å bremse smittespreiinga så mykje som mogleg med inngripande tiltak som stengde grenser, skular og barnehagar, yrkesforbod og hytteforbod. Så langt ser det ut til at dette har bremsa smitteutbreiinga.

Men færre smitta er ikkje berre eit udelt gode, påpeikar seniorforskar Gunnveig Grødeland ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. For samtidig tyder det at færre blir immune.

– Vi må ta høgd for at det er ein del smitte i folket som ikkje er registrert. Men dersom det stemmer at dei no får flokkimmunitet i Sverige, så vil jo det tyde at dei har eit folk som er langt meir verna enn i Noreg, seier Grødeland til NTB.

Kortvarig

– Det store spørsmålet er kor god immuniteten faktisk viser seg å vere. Dette kan vi ikkje vere sikre på før vi får massetesting av antistoff i folket, eller viss det kjem nytt virusutbrot, seier ho.

Overlege og virolog Susanne Dudman ved Oslo universitetssjukehus peikar på at mange koronavirus gir kortvarig immunitet.

– Dermed veit vi ikkje korleis immuniteten vil vere på sikt, eller om flokkimmunitet kan bidra til å stoppe pandemien, seier ho.

Forskarane har likevel byrja spørje seg om immunitet for andre typar koronavirus, som folket allereie har vore eksponert for, også kan verne mot viruset som forårsakar covid-19. Dette blir det no forska iherdig på, fortel Grødeland.

– Viss dette viser seg å stemme, kan det tyde at delar av folket allereie er nokså verna, seier ho.

Konsekvensar

Kor mykje koronapandemien vil koste i form av mellom anna tapte leveår, auka utgifter og fallande inntekter, er førebels eit vidope spørsmål.

– Verken Noreg eller Sverige har fasit på kva som er den rette strategien, seier Grødeland, som meiner ein må vere audmjuk overfor dei mange ukjende variablane i reknestykket. Ho minner òg om at tanken med den norske strategien heile tida har vore å sikre at helsevesenet fungerer.

– Det vi ikkje veit, er kva kostnader stenginga av samfunnet har medført av andre sjukdommar og dødsfall i folket. Vi har ikkje det totale biletet av situasjonen. Men det har hatt og vil ha konsekvensar, slår Grødeland fast.

(©NPK)