Epidemiolog fryktar barnehageopning vil føre til auka smitte

Regjeringa har bestemt at barnehagane kan opne igjen måndag og at skulane kan følgje opp om ei veke. Kvåle meiner det er risikofylt, og påpeikar at ein ikkje kan sjå effekten før det er for seint.

– Eg synest at vi burde ha vore meir forsiktige enn vi er no. Vi veit for lite om konsekvensane, og eitt problem ved å evaluere effekten av opninga er at det tek 14 dagar før vi kan sjå resultata, seier han til Klassekampen.

Han er spesielt bekymra for område der smittefaren framleis er høg, som i mellom anna Oslo aust og Bergen.

