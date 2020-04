Innovasjon Noreg utvidar landbruksstøtta

innenriks

Tiltaka som blir sette i verk rettar seg særleg mot bedrifter som har tapt marknad og omsetning som følgje av pandemien, og bedrifter med investeringsprosjekt som har fått betydelege kostnadsaukar som følgje av fallet i kronekursen.

– Mange av tilleggsnæringane i landbruket opplever no utfordringar som følgje av at dei vanlege salskanalane er borte eller at tenester må stengast ned mellombels. Eg er glad for at verkemiddelbruken blir tilpassa slik at den møter dei utfordringane som delar av næringa står overfor no, seier landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Administrerande direktør Håkon Haugli i Innovasjon Noreg legg til at tiltaka dei innfører for landbruk og landbrukstilknytte bedrifter, inngår som ein del av ekstrainnsatsen som blir sett i verk for norsk næringsliv i samband med pandemien.

Blant tiltaka er tilleggsfinansiering av investeringsprosjekt som har fått vesentleg auke i kostnadene som følgje av fall i kronekursen. I særlege tilfelle kan det vurderast å fråvike dagens støttesats på inntil 35 prosent og maksimumsbeløpet på 2 millionar kroner.

