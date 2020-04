Barn, elevar og tilsette blir lagde til i prioritert testliste

innenriks

Både barn, elevar og tilsette i gjenopna barnehagar, skular og skulefritidsordningar er no førte opp på lista over grupper som blir prioriterte for testing.

Folkehelseinstituttet tilrår frå før at slik test blir utført på personar med akutt luftvegsinfeksjon, personar som lege mistenkjer er smitta, pasientar som har behov for innlegging, bebuarar på sjukeheim eller annan helseinstitusjon, tilsette i helsetenesta som jobbar med pasientar, vaksne og eldre med alvorleg, underliggjande sjukdom og personar i karantene på grunn av nærkontakt med smitta eller etter reise.

