Frp ber Sanner svare om Tangen-tilsetjing

innenriks

– Kva vil statsråden gjere for å bidra til openheit om heile prosessen og forsikre seg om at tilsetjinga av ny sjef for NBIM har gått korrekt for seg? skriv Frps tidlegare parlamentariske leiar i eit spørsmål til Sanner måndag.

Noregs Bank Investment Management (NBIM) er det offisielle namnet på Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet. Limi peikar på at leiaren av Oljefondet må ha full tillit både ute og heime.

– Openheit er ein viktig del av denne tilliten, skriv Frp-toppen.

Han viser til VG-reportasjane sist helg om at fleire samfunnstoppar, inkludert noverande leiar av Oljefondet Yngve Slyngstad, deltok på eit seminar i Philadelphia arrangert av Nicolai Tangen.

– Det har òg tidlegare vorte stilt spørsmål ved kven som har spelt inn Tangen som kandidat til hovudjegerselskapet Russel Reynolds, konstaterer Limi.

Nicolai Tangen vart 26. mars utnemnd til ny sjef i Oljefondet etter Slyngstad, som varsla avgangen sin i oktober i fjor.

(©NPK)