Høie vil ikkje dele læringspunkt frå koronakrisa

innenriks

NTB har bede om innsyn i lista, men har fått eit tydeleg nei frå Helsedepartementet.

– Det er med god grunn, seier Høie.

Det var på ein pressekonferanse på Statsministerens kontor 31. mars at Høie fortalde om lista.

– Eg skriv opp ting, og lista skal eg ta fram når eg er ferdig med å løyse problema, sa han.

Inntil vidare vil helseministeren ikkje fortelje kva han har notert seg.

– Det er på same måte som de ikkje får innsyn i ting som eg skriv på dei gule lappane mine eller i dei eventuelle notisblokkene mine. Det er interne ting som ikkje har noko i det offentlege å gjere, seier Høie til NTB.

Ventar på evaluering

Helseministeren vil verken dele enkeltpunkt frå lista eller seie om det finst enkelte område der Noreg kunne vore betre førebudd på den krisa vi no står i.

– Nei, for eg tykkjer det er for tidleg å ta evalueringa no. Vi står faktisk framleis midt i handteringa. Men regjeringa har sagt at vi skal setje ned ein undersøkingskommisjon, og det skal vi gjere saman med Stortinget. Det er heilt naturleg å gjere etter ei sånn hending, seier Høie.

Det er venta at regjeringa presenterer kommisjonen denne veka. Helseministeren seier at han vil dele ting frå mobillista si med medlemmene.

– Eg kjem til å ha mange innspel til den evalueringa, og eg reknar med at undersøkingskommisjonen kjem til å snakke med meg. Og då kjem eg til å gi alle dei synspunkta.

Smittevernutstyr

Høie lettar likevel litt på sløret om kvar han meiner skoen trykkjer i helsevesenet i ei slik krise.

– Vi har opplevd konsekvensen av at ein pandemi oppstod i Kina, som produserer veldig mykje av smittevernutstyret. Det er ein ny lærdom, som til dømes ikkje var aktuell då vi stod i den førre pandemien, og dermed var det ikkje eit sentralt punkt i evalueringa etter svineinfluensaen, seier Høie.

Han ventar òg at det vil kome ein diskusjon om beredskapslager for mellom anna smittevernutstyr.

– Det som er spørsmålet, er kor store lagera skal vere, og kva måte dei skal vere på, seier han.

Beredskapen for legemiddel vil òg bli eit tema.

– Akkurat då dette starta, skulle vi fått ein ganske omfattande rapport frå Helsedirektoratet om behovet for førehandslagring av verkestoff og vurdering av produksjon av legemiddel i Noreg. Men vi har beredskapslager av legemiddel, og det vil òg bli ei vurdering av storleiken og omfanget av det.

– Vil svekkje eiga læring

I avslaget på kravet om innsyn i mobillista, skriv Helsedepartementet at dei har vore «noko i tvil» om ho kan reknast som eit saksdokument som det kan bedast om innsyn i.

– Departementet har kome til at dokumentet slik det er skildra av helseminister Høie, er eit saksdokument. Det blir uansett ikkje gitt innsyn i dette dokumentet då det openbert er eit internt dokument, som statsråden har forma ut først og fremst til eige bruk, skriv avdelingsdirektør Kathrine Kjemphol Nygård.

Vidare heiter det at «det vil vere særs lite føremålstenleg om det skal givast innsyn i eigne notat til eige bruk. Dersom det skulle bli gitt innsyn, vil det sannsynlegvis innebere at den enkelte sluttar å skrive denne typen notat, noko som ville svekkje saksbehandlinga og læringa for den enkelte.»

