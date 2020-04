Isaksen tek sjølvkritikk etter Tangen-konferanse

innenriks

Isaksen deltok på seminaret i USA i november medan han var næringsminister. I ettertid har han fått kritikk mellom anna for hemmeleghaldet rundt arrangementet.

– Då Tangen vart tilsett som Oljefonds-sjef, så burde eg allereie då ha sagt frå om dette til mellom anna Stortingets gåveregister. Då kom spørsmåla på kva slags type arrangement det var. Dette var midt under koronakrisa, og på den tida eg sjølv var i isolat. Det er inga unnskyldning, men det er grunnen til at eg ikkje gjorde det før no, sa Isaksen då han møtte til debatt om saka i Politisk kvarter på NRK måndag morgon.

– Burde ha ført i kalender

Isaksen gjorde det òg klart at han burde ha forsikra seg om at deltakinga vart ført opp på den offentlege kalenderen hans, noko ho ikkje vart.

– Så dei to tinga kan eg ta sjølvkritikk på. Men eg meiner framleis det var ei rimeleg vurdering som næringsminister, når eg òg var i panelet, å delta, seier statsråden.

Ei rekkje prominente næringslivsleiarar og embetsfolk, både frå Noreg og utlandet, deltok på konferansen, som i sin heilskap var betalt av milliardæren Tangen. Det vart først offentleg kjent gjennom ei avsløring i VG i helga.

Betaler for måltid

I ettertid har Isaksen sagt at Næringsdepartementet no skal betale for måltida han åt undervegs. Departementet har frå før av dekt reise og overnatting.

Arbeidarpartiets nestleiar Hadia Tajik meiner varsellampane burde ha lyst hos Isaksen.

– Når det først i ettertid blir openheit om det som i utgangspunktet var skjult, først då tenkte han på at han kanskje bør sørgje for at han ikkje vart påspandert luksusmiddag. Problemet er at det måtte ei avsløring til for å følgje det opp, sa ho under debatten.

