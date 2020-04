Klimasøksmål blir plenumssak i Høgsterett

innenriks

Måndag vedtok ankeutvalet at saka blir tatt inn til behandling. I tillegg har justitiarius vedteke at saka skal behandlast i plenum. Det vil seie at alle dei nitten dommarane skal delta i motsetning til dei vanlege fem, skriv Rett24.

Dette er ei behandlingsform justitiarius kan vedta i særleg prinsipielle saker. Plenum vart sist nytta i den såkalla Nesseby-saka, for to år sidan.

Bakgrunnen for tvisten er at Greenpeace og Natur og Ungdom har stemna staten for å stoppe oljeleitinga. Miljøorganisasjonane meiner at utvinningsløyva i 23. konsesjonsrunde er i strid med Grunnlova paragraf 112, og derfor ugyldige.

