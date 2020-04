LO vil doble permisjonsperioden

innenriks

I dag kan bedrifter permittere tilsette i 26 veker, men på grunn av koronakrisa har alle som har nådd taket, fått forlengt perioden ut juni. No vil LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen gjere permisjonsperioden endå lengre.

– Sjølv om vi lempar på nokre tiltak og mange forhåpentlegvis kan kome tilbake i jobb etter kvart, er det mange verksemder som framleis ikkje vil ha omsetnad, og dei vil ikkje kunne ta inn permitterte. Då går tida fort, seier han til NTB.

Han la fram forslaget på møtet med NHO og regjeringa på Statsministerens kontor måndag.

– For å skape tryggleik for tilsette og for å halde kompetansen intakt er det viktig å kome med eit tydeleg signal om at permisjonsperioden vil bli utvida, seier han.

