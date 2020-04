Nedgang på Oslo Børs

innenriks

Dette står i kontrast til fredag, då indeksen steig med over tre prosent. Sjømatsektoren trekte indeksen ned med eit fall på 5,4 prosent, medan energi og shipping hadde ein svak framgang.

Oljeprisen har falle gjennom heile dagen, og nordsjøolje vart måndag ettermiddag omsett for rundt 26,5 dollar fatet på spotmarknaden – ein nedgang på rundt 6,2 prosent gjennom dagen.

– Frykta for at overfylte oljelager kan bli ein realitet byrjar å søkke inn i marknaden. Trass i Opecs kutt på nær 10 millionar fat per dag er det framleis 10–20 millionar fat per dag i overproduksjon i marknaden som følgje av det enorme bortfallet av etterspørsel, seier Nordea-analytikar Joachim Bernhardsen.

Mowi var den mest omsette aksjen på hovudindeksen måndag, og han fall med 6,76 prosent. Blant resten av tungvektarane låg Equinor og Yara nesten på staden kvil, medan DNB og Telenor gjekk ned med høvesvis 2 og 1,6 prosent.

På dei store europeiske børsane var det ikkje store endringar måndag. DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris gjekk ned med under 0,2 prosent, medan FTSE 100 i London gjekk svakt opp.

(©NPK)