Ni av ti barnehagar i Oslo opne frå onsdag

innenriks

Måndag opna halvparten av dei 656 barnehagane i hovudstaden portane, medan drygt 20 prosent opnar tysdag og like mange onsdag.

Tala gjeld både private og kommunale barnehagar.

Dei private er mest ivrige etter å opne – 72 prosent opna allereie måndag, medan det same gjeld for 24 prosent av dei kommunale. 2 prosent av barnehagane opnar først neste måndag.

Kommunen har førebels ikkje oversikt over kor mange barn som er venta å kome tilbake.

– Barnehagane har spurt føresette og fått tilbakemelding. Ut frå dette har dei gjort risikovurderingar for å sikre at dei kan halde ope med nok medarbeidarar og klare å følgje alle nye føringar i oppstarten, opplyser kommunikasjonsrådgivar Karin Steenstrup i Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap til NTB.

I resten av landet opnar dei fleste barnehagane måndag. Ei kartlegging Private barnehagers landsforbund (PBL) har gjort, viser at tre av fire barn er venta tilbake. Det same gjeld ni av ti tilsette.

