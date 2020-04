Noregs Bank legg ut full oversikt over Tangen-prosessen – Frp krev svar

innenriks

I pressemeldinga står det òg at Noregs Bank skal dekkje seminarutgiftene til sitjande oljefondsdirektør Yngve Slyngstad. Slyngstad fekk fly heim til Noreg, hotell og mat betalt av arrangør.

I tillegg blir det opplyst at hovudstyremedlem Kristine Ryssdal trekte seg frå tilsetjingskomiteen til leiarjobben fordi ho hadde bindingar med ein av kandidatane. Ryssdal sat i komiteen med sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjef Egil Madsen, og vart erstatta av Karen Helene Ulltveit-Moe.

Hans Andreas Limi (Frp) har stilt finansminister Jan Tore Sanner (H) eit skriftleg spørsmål om saka i Stortinget.

– Kva vil statsråden gjere for å bidra til openheit om heile prosessen og forsikre seg om at tilsetjinga av ny sjef for NBIM har gått korrekt for seg? skriv Frps tidlegare parlamentariske leiar i eit spørsmål til Sanner måndag.

Det var VG som i helga skreiv at milliardæren og fondsforvaltaren som overtek som ny sjef for Statens pensjonsfond utland etter Yngve Slyngstad i september, i november 2019 arrangerte eit luksusseminar for ei rekke norske samfunnstoppar, mellom dei Slyngstad. Same dag melde avisa at Noregs Bank vil undersøkje Slyngstads reise til USA.

Etter seminaret skal Tangen ha bede om eit møte med Slyngstad.

