Raja gir grønt lys til fritidsaktivitetar for barn

innenriks

Kulturminister Abid Raja (V) stadfestar overfor NTB at det ikkje er noko forbod mot organiserte aktivitetar for barn og unge.

– Så lenge smittevernreglane blir overhaldne, presiserer han, og viser til at mange idrettslag alt er i gang med trening igjen.

Ifølgje smittevernreglane må det ikkje vere meir enn fem saman i kvar gruppe, og det må vere 2 meter mellom kvar av dei.

Klar for øving

Kulturministeren er ansvarleg for frivillig sektor og blir omtalt som 17. mai-generalen i regjeringa. Han kunne før helga fortelje at korps og kor skal få lov å spele og synge på nasjonaldagen, sjølv om barnetoga er avlyste. Dei får òg lov å øve saman igjen – i mindre grupper.

– Det har vore stor uvisse om dette. Vi har ikkje gitt råd om at det er greitt å øve før vi har fått det godkjent av helsestyresmaktene. Vi må vere sikre på at det er trygt, seier leiar Bjørgulv Borgundvaag i Noregs musikkråd.

Rådet har vore i dialog med helsestyresmaktene og har laga eit forslag til rettleiar som styresmaktene no vurderer. Borgundvaag håper på raskt svar, slik at øvinga kan komme i gang fort – og korps og kor kan bli så samstemde som mogleg før den store dagen.

Kvart barn sin trompet

Rettleiaren tek utgangspunkt i dei generelle smittevernråda og rettleiaren som Norges idrettsforbund har laga. Det handlar mellom anna om at dei små gruppene som skal øve saman, ikkje blir blanda, og at ein ikkje må dele på instrumenta.

Også andre fritidsaktivitetar kan dra nytte av denne rettleiaren, meiner Borgundvaag, som opplyser at han vil bli lagt ut på musikk.no så snart han er godkjend av styresmaktene.

– Treng tid

– Det er veldig positivt viss det blir opna for fleire fritidsaktivitetar igjen. Det er det nok veldig mange barn og unge som gleder seg til, seier generalsekretær Andreas Borud i Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU).

Men det må vere trygt, understrekar han, og seier kvar organisasjon må gjere eigne vurderingar om korleis dei kan overhalde smittevernreglane.

– Det er stor forskjell på speiding, korps og ungdomspolitikk. Det vil nok ta litt tid før mange av aktivitetane kan komme i gang igjen, seier han.

Også LNU vil prøve å hjelpe mangfaldet av organisasjonar med råd, men Borud påpeikar at det kan vere vanskeleg å lage éin rettleiar som passar for alle.

Men råda om små, faste grupper, å halde avstand og ikkje dele på utstyr vil gå igjen. Reglane i idretten om å ikkje bruke garderobar vil vere relevant for teatergrupper, påpeikar Borud.

Loppetap i milliardklassen

Sjølv om korpsa kan glede seg til å spele saman igjen på nasjonaldagen, er Borgundvaag bekymra. For koronatiltaka har ført til at loppemarknadar, konsertar og andre arrangement som gir viktige inntekter, er avlyste. Desse tapa kan ein ikkje søkje om dekning for gjennom krisepakken til staten for kulturlivet. Dermed manglar millionar av kroner som skulle brukast til å lønne instruktørar og pedagogar.

Til saman anslår dei at frivillige lag og foreiningar som driv med musikk, vil tape så mykje som ein milliard kroner fram til utgangen av august.

– Raja har sagt at han skal komme med meir dersom det er behov, og det forventar vi at han gjer, seier Borgundvaag.

Heller ikkje LNU er fornøgd med ordningane for å erstatte tapte inntekter frå arrangement. Regjeringa har nemleg bestemd at arrangørar som får 60 prosent eller meir av inntektene sine frå offentlege tilskot i 2019, ikkje har rett til å søkje. Dermed fell dei fleste av LNUs medlemsorganisasjonar utanfor, ifølgje landsrådet.

