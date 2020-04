Rekordmykje snø i vinter i nord – motsett i sør

innenriks

– Ser vi på data frå målestasjonane, som også har vore ute ei vinternatt før, stemmer det at dette er éin av dei mest snørike vintrane nordpå, seier hydrolog og snøskredvarslar Heide Bacher Stranden.

På målestasjonen på Øverbygd i Indre Troms er det for tida så mykje snø at instrumenta ikkje klarer å måle all snøen.

I Trøndelag har det vore dobbelt så mykje snø som normalt, og den mest snørike vinteren på 23 år. På Hardangervidda har det vore målt snø sidan 1970, og ikkje før har det vore målt like mykje snø som i vinter.

På Austlandet har det vore ein snøfattig vinter, og i Oslo baud januar på spesielt lite snø. Mars vart den fjerde mest snøfattige månaden nokosinne i hovudstaden.

– Vi har modellert snøen tilbake til 1958, og simuleringane viser at det berre var i 1989, 1992 og 2017 det har vore mindre snø i mars i Oslo enn det er i år, seier Stranden.

(©NPK)