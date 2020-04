Småflyulykke på Meråker kom av kraftig fallvind

innenriks

Brørne Espen Andreas Holdnes Hoff (54) og Stig Harald Hoff (59) frå Trøndelag omkom i flystyrten ved flystripa på Øian på Meråker 7. november 2018.

Havarikommisjonen (SHT) meiner at dei spesielle vêrforholda bidrog til at ulykka skjedde.

– Utrekningar har vist at det kan ha oppstått kraftige fallvindar og rotorar ved Øian flyplass denne dagen. SHT finn det sannsynleg at fartøysjefen kort tid etter avgang, i det han byrja ein sving til venstre, uforvarande kom inn i dette vêrfenomenet og mista kontrollen over flyet, heiter det i rapporten.

