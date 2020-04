innenriks

Rettleiaren gjeld for private og offentlege tannklinikkar og gir råd om oppmøte og avstand i lokala, pasienthandtering, behandlingsrom, handtering av arbeidstøy og korleis handtere koronasmitte på tannklinikken.

Helsedirektoratet understrekar at det framleis er høg risiko for smitteoverføring i tannhelsetenesta på grunn av den tette kontakten mellom pasient og behandlar og ber tannklinikkar vere ekstra merksame på ikkje å bli ein arena for smittespreiing.

(©NPK)