Solberg om Isaksen på seminar: Ikkje noko forsøk på hemmeleghald

Statsminister Erna Solberg (H) kommenterte saka i samband med ein pressekonferanse måndag.

Isaksen (H) deltok medan han var næringsminister på seminaret som den påtroppande oljefonds-sjefen Nicolai Tangen heldt i USA i november.

Matrekningar

– Det som burde ha vore gjort – og som no skal gjerast – er at matrekningane, ikkje berre hotellrekningane og reisa, skal dekkjast av departementet og ikkje av Tangen, seier Solberg på spørsmål frå TV 2.

Solberg understrekar at vurderinga av Isaksens deltaking på seminaret har vore behandla på ordinær måte i Nærings- og fiskeridepartementet. Invitasjonen ville ha vore synleg for alle som hadde bede om innsyn, understrekar ho.

– Det har ikkje vore gjort forsøk på noko hemmeleghald rundt desse spørsmåla, seier Solberg til NTB.

Vil ikkje kommentere tilsetjinga

Isaksen deltok på seminaret i samband med eit anna oppdrag i USA.

– Han hadde nok ikkje reist til USA berre for å delta på dette, men då han likevel var i USA på andre oppdrag, var det ikkje unaturleg òg å kunne delta. Så kan det godt tenkjast at når ein ser sjølve lista over dei som var der, så kunne det ha vore ei anna vurdering, seier Solberg.

Representantskapet i Noregs Bank skal tysdag møtast for å diskutere tilsetjinga av Nicolai Tangen som Oljefonds-sjef. Solberg ønskjer ikkje å kommentere saka før behandlinga.

– Eg vil ikkje gjere meg til synsar når vi har ei rolledeling, seier ho på spørsmål frå NRK.

