10,7 prosent er registrerte som arbeidssøkjarar hos Nav

287.000 personar er registrerte som heilt arbeidslause hos Nav, ifølgje førebelse tal. Det utgjer 10,2 prosent av arbeidsstyrken.

Summen av heilt arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak, bruttoarbeidsløysa, var på 300.000 personar, eller 10,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 130.000 personar registrerte som delvis arbeidslause arbeidssøkjarar. Totalt var dermed 15,3 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkjarar hos Nav.

– Dei siste to vekene har vi sett ei halvering av talet på nye arbeidssøkjarar som registrerer seg hos Nav, men det er framleis mange samanlikna med før koronatiltaka. Framleis oppgir dei fleste nye arbeidssøkjarar permisjon som årsak til at dei må melde seg hos Nav, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Sidan tysdag 7. april har det vorte 4.200 færre registrerte heilt arbeidslause. Samtidig var det denne veka 1.300 fleire registrerte som delvis arbeidslause enn 7. april. Dette kjem ifølgje Nav mellom anna av at fleire av dei nye arbeidslause har byrja å sende meldekort, slik at Nav får opplysningar om kven som har jobba noko dei siste to vekene og dermed skal klassifiserast som delvis arbeidslause.

Blant kvinner har talet på registrerte heilt arbeidslause auka, medan talet på delvis arbeidslause har gått ned. Blant menn har det vore motsett utvikling.

Totalt 430.000 personar er no registrerte som heilt arbeidslause, delvis arbeidslause eller arbeidssøkjarar på tiltak, opplyser Nav. Tala er førebelse.

