Bærkommunen Vik i Sogn fryktar sesongarbeidar-smitte: – Me har ikkje kapasitet

Normalt bur det rundt 2.600 personar i bringebærkommunen, men når over 500 sesongarbeidarar kjem til kommunen sommarstid, aukar folketalet med over 20 prosent.

Stadsheim seier til NRK at han fryktar eit smitteutbrot, noko som vil råka både arbeidarane og gardane dei jobbar på.

– Det kan vera kroken på døra for mange om dei får viruset inn på garden sin, seier han.

Stadsheim meiner bærkommunane er i same situasjon som hyttekommunane. Derfor har han sendt brev til regjeringa der han ber om at bærdyrkarar som står over ein sesong frivillig, skal få kompensert arbeidsinntekt.

– Då hadde me redusert talet på arbeidsinnvandrarar med kanskje halvparten. Ein slik kompensasjon er ein drope i havet i desse dagane. Me har ikkje kapasitet til å takla eit stort smitteutbrot, seier ordføraren.

