Det kom fram i Folkehelseinstituttets sjette risikovurdering, som vart lagt fram tysdag.

– Ho viser at smitteverntiltaka i Noreg har ført epidemien under kontroll i Noreg. Den første bølgja er på kraftig retur. Smittespreiingstalet er på rundt 0,7. Der har det halde seg ei stund, og vi forventar at det held seg der i vekene framover, sa Stoltenberg under den daglege pressekonferansen om koronakrisa tysdag.

Dei trur 1 prosent av befolkninga i Noreg så langt er smitta.