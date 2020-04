Fleire skal få startlån gjennom Husbanken

innenriks

Som ein del av koronatiltaka har Stortinget vedteke å auke låneramma i Husbanken med 5 milliardar kroner til 21 milliardar i alt. Målet er å kunne hjelpe fleire til å kunne kjøpe eigen bustad og halde hjula i gang i bustadmarknaden.

– Fleire kan få problem

– Koronakrisa har ført til at mange er permitterte eller har mista jobbane sine, og det er grunn til å frykte at fleire kan få problem på bustadmarknaden. Derfor vil regjeringa leggje til rette for at fleire kan få startlån gjennom Husbanken, seier Astrup til NTB.

Startlån-ordninga blir administrert av kommunane for å hjelpe dei som har problem med å få lån i vanlege bankar til å kjøpe eller tilpasse eigen bustad, og som ikkje har moglegheit til å spare opp eigenkapital. Hittil i år har Husbanken overført 11,4 milliardar kroner til kommunane innunder ordninga.

Ber kommunane søkje

Kommunal- og moderniseringsministeren oppmodar no kommunane til å kome raskt på banen med søknader til Husbanken. Astrup peikar på at tiltaket òg kan innebere at kommunale utleigebustader blir frigjorde til andre vanskelegstilte.

– Eg håpar at kommunane no sender søknadene sine til Husbanken. Slik kan pengane kome raskt ut til menneska som har behov for dei, seier han.

Ekstraløyvinga vil òg kunne bidra til større aktivitet i byggjenæringa ved at prosjekt som elles ikkje hadde fått lån frå Husbanken, no kan få søknaden innvilga. Dette gjeld lån til utleigebustader til vanskelegstilte, bustadkvalitet, studentbustader og private barnehagar.

