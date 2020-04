Haugesund-ordførar meldt for brot på hytte- og bålforbod

innenriks

Ordføraren overnatta på hytta i Nedstrand i Tysvær kommune medan hytteforbodet framleis var gjeldande. Forbodet vart oppheva måndag 20. april.

– Eg har gjort ein dum feil, som eg ser i ettertid. Dette beklagar eg på det sterkaste. Ansvaret er eine og åleine mitt, seier Mohn til NRK.

Sørvest politidistrikt igangsette etterforsking for brot på hytteforbodet etter at naboar reagerte på nærværet til ordføraren på hytta i helga.

Mohn opplyser til NRK at han drog på hytta for å brenne hageavfall. Han blir òg etterforska for brot på bålforbodet, som tredde i kraft 15. april.

– Politiet har på eige initiativ oppretta etterforsking etter mistanke om brot på hytteforbod og bålforbod, seier politiadvokat Gunnveig Breistein.

Brot på hytteforbodet kan medføre bot på 15.000 kroner, eller subsidiært fengsel i 10 dagar.

