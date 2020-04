Helsedirektoratet: Utviklingshemma kan ikkje nektast besøk

innenriks

Likestillings- og diskrimineringsombodet, NFU Noreg og andre har meldt til Helsedirektoratet at nokre kommunar har innført slike besøksforbod.

– Helsedirektoratet minner om at besøksavgrensing i private heimar, som til dømes leilegheiter som er leigde av personar med utviklingshemming i eit bufellesskap, må skje frivillig og i dialog med tenestemottakarar og eventuelle pårørande, seier helsedirektør Bjørn Guldvog i ei pressemelding.

Han viser til at pårørande er ein viktig og nødvendig samarbeidspartnar og ressurs når tiltak for smittevern og tenestetilbod skal planleggjast.

Direktoratet peikar òg på at barn som bur i barnebustader og liknande har rett til å sjå foreldra sine og at kommunen må leggje til rette for dette.

(©NPK)